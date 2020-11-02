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Рада може повернути першу редакцію е-декларування, а потім доопрацювати

Понеділок, 2 листопада 2020, 11:54

У Верховній Раді розглянуть пропозицію законодавчо повернути електронне декларування в первозданному вигляді та кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а потім за 2 місяці доопрацювати його.

Джерело: нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, спікер ВР Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради

Деталі: За словами Железняка на нараді у Разумкова запропоновано механізм повернути е-декларування в первісному вигляді (навіть без винятку для суддів). А потім вже в нормальному режимі міняти закон за 2 місяці.

Реєстрацію документа планують 2 листопада, якщо узгодять всі фракції. Голосувати хочуть в п'ятницю. Разумков закликав усі політсили долучатися до роботи над цим законопроєктом.

Пряма мова Разумкова: "Сьогодні пройшла нарада з представниками всіх депутатських фракцій та груп. Є декілька законопроєктів уже на розгляді парламенту, я думаю, що сьогодні до кінця дня буде зареєстрований законопроєкт, який буде відновлювати дію закону, пов’язаного з електронним декларуванням станом на 27 жовтня 2020 року і відновлювати статтю 366-п КПК.

Буде надано 2 місяці, щоб вивчити та прийняти відповідні рішення, пов’язані з питаннями, порушеними Конституційним судом у своєму рішенні.

Верховна Рада провинна продемонструвати свою консолідовану позицію. Вважаю, що таке рішення має бути прийнято на цьому пленарному тижні".

Нагадаємо: В Раді зареєстровано кілька інших законопроєктів, які також повертають норми по е-деклараціям (але без суддів).

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький пропонував зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та парламентом задля врегулювання конституційної кризи в країні.

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • 29 жовтня після засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський, доступ до реєструелектронних декларацій відновили. 
  • В ніч з 29 на 30 жовтня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував припинити повноваження суддівКС, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції". 
  • У відповідь на рішення КС, зранку 30 жовтня під будівлею суду відбулась акція протесту: учасники кидали шини та палили фаєри. 
  • Невдовзі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддямиКС".

Валентина Романенко, УП
Теми: деклараціїВерховна РадаКСзаконодавство


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