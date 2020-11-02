Рада може повернути першу редакцію е-декларування, а потім доопрацювати

У Верховній Раді розглянуть пропозицію законодавчо повернути електронне декларування в первозданному вигляді та кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а потім за 2 місяці доопрацювати його.

Джерело: нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, спікер ВР Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради

Деталі: За словами Железняка на нараді у Разумкова запропоновано механізм повернути е-декларування в первісному вигляді (навіть без винятку для суддів). А потім вже в нормальному режимі міняти закон за 2 місяці.

Реєстрацію документа планують 2 листопада, якщо узгодять всі фракції. Голосувати хочуть в п'ятницю. Разумков закликав усі політсили долучатися до роботи над цим законопроєктом.

Пряма мова Разумкова: "Сьогодні пройшла нарада з представниками всіх депутатських фракцій та груп. Є декілька законопроєктів уже на розгляді парламенту, я думаю, що сьогодні до кінця дня буде зареєстрований законопроєкт, який буде відновлювати дію закону, пов’язаного з електронним декларуванням станом на 27 жовтня 2020 року і відновлювати статтю 366-п КПК.

Буде надано 2 місяці, щоб вивчити та прийняти відповідні рішення, пов’язані з питаннями, порушеними Конституційним судом у своєму рішенні.

Верховна Рада провинна продемонструвати свою консолідовану позицію. Вважаю, що таке рішення має бути прийнято на цьому пленарному тижні".

Нагадаємо: В Раді зареєстровано кілька інших законопроєктів, які також повертають норми по е-деклараціям (але без суддів).

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький пропонував зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та парламентом задля врегулювання конституційної кризи в країні.

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