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На тысячу больше второй день подряд: в Украине 14 575 случаев COVID за сутки

Пятница, 20 ноября 2020, 08:15
Коронавірус у регіонах

19 ноября в Украине было зафиксировано 14 575 новых случаев COVID-19 - это второй подряд антирекорд и третий в течение недели; госпитализировали 1 728 пациентов, умерли 229 больных, выздоровели 7 845 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, мониторинг СНБО

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Летальных случаев больше всего было в четверг в Киеве (33), Днепропетровской (29), Донецкой (25), Киевской и Запорожской (по 15), Хмельницкой (12) и Львовской (11) областях.

Из всех 14,6 тысячи выявленных в четверг больных: 549 – дети, 613 – медработники, 315 – работники МВД, 225 – военнослужащие ВСУ.

 
МОЗ

За прошедшие сутки в Украине сделали 70 752 тестов: методом ПЦР – 45 957, методом ИФА – 24 795. За все время пандемии методом ПЦР было проведено 4 108 825 тестирований.

С марта в Украине коронавирусной болезнь обнаружили у 598 085 человек, из них выздоровели 274 324 человека, умерли 10 598 пациентов.

Сейчас коронавирус имеют 313 163 жителя Украины.

 
УП

Напомним: 18 ноября в Украине диагностировали 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 531 человека, умерли "рекордные" 257 больных, выздоровели 7 400 человек.

По состоянию на 19 ноября в мире COVID-19 диагностировали у более полумиллиона человек за сутки 18 ноября. Украина по количеству новых случаев COVID-19 была на 13-м месте в мире.

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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