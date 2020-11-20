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Вже в суботу за відсутність маски можна отримати штраф

П'ятниця, 20 листопада 2020, 11:15
Фото КМДА

З 21 листопада в Україні почнуть штрафувати за відсутність маски у громадських місцях.

Джерело: Голос України, в якому опублікований відповідний закон № 1000-IX

Деталі: Згідно з документом, він вступає в дію на наступний день після опублікування.  

Закон доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 (170 грн) до 15 (255 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту – респіраторів або захисних масок, зокрема виготовлених самостійно.

В законі прописано, що маски повинні закривати ніс та рот.

Передісторія:

  • 6 листопада Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт №3891 про штрафи для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок.
  • 19 листопада закон підписав президент Володимир Зеленський.   

Українська правда
Теми: коронавірускарантинштрафи


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