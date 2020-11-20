Вже в суботу за відсутність маски можна отримати штраф
П'ятниця, 20 листопада 2020, 10:15
З 21 листопада в Україні почнуть штрафувати за відсутність маски у громадських місцях.
Джерело: Голос України, в якому опублікований відповідний закон № 1000-IX
Деталі: Згідно з документом, він вступає в дію на наступний день після опублікування.
Закон доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 (170 грн) до 15 (255 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту – респіраторів або захисних масок, зокрема виготовлених самостійно.
В законі прописано, що маски повинні закривати ніс та рот.
Передісторія:
- 6 листопада Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт №3891 про штрафи для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок.
- 19 листопада закон підписав президент Володимир Зеленський.
Українська правда