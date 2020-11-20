Уже в субботу за отсутствие маски можно получить штраф
Пятница, 20 ноября 2020, 11:15
С 21 ноября в Украине начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.
Источник: Голос Украины, в котором опубликован соответствующий закон №1000-IX
Детали: Согласно документу, он вступает в действие на следующий день после опубликования.
Закон дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 (170 грн) до 15 (255 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты – респираторов или защитных масок, в частности изготовленных самостоятельно.
В законе прописано, что маски должны закрывать нос и рот.
Предыстория:
- 6 ноября Верховная Рада поддержала правительственный законопроект №3891 о штрафах для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок.
- 19 ноября закон подписал президент Владимир Зеленский.
Украинская правда