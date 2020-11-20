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Уже в субботу за отсутствие маски можно получить штраф

Пятница, 20 ноября 2020, 11:15
Фото КГГА

С 21 ноября в Украине начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

Источник: Голос Украины, в котором опубликован соответствующий закон №1000-IX

Детали: Согласно документу, он вступает в действие на следующий день после опубликования.

Закон дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 (170 грн) до 15 (255 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты – респираторов или защитных масок, в частности изготовленных самостоятельно.

В законе прописано, что маски должны закрывать нос и рот.

Предыстория:

  • 6 ноября Верховная Рада поддержала правительственный законопроект №3891 о штрафах для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок.
  • 19 ноября закон подписал президент Владимир Зеленский. 

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинштрафы


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