Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Немає міжнародного розшуку: Суд пояснив, чому скасував арешт Януковича

П'ятниця, 20 листопада 2020, 12:09
Немає міжнародного розшуку: Суд пояснив, чому скасував арешт Януковича

Своє рішення про скасування заочного арешту експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про розгін Майдану Апеляційний суд пояснив тим, що слідство і прокуратура не надала документів, що підтверджували перебування Януковича в міжнародному розшуку.

Джерело: повідомлення Київського Апеляційного суду

Дослівно: "Скасовуючи ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, Київський апеляційний суд виходив з того, що прокурором не доведено факт оголошення підозрюваного Януковича В.Ф. у міжнародний розшук, як того вимагають положення ч. 6 ст. 193 КПК України…

Стороною обвинувачення ані довідки, ані витягу із бази даних Інтерполу, які б підтверджували перебування підозрюваного Януковича В.М. у міжнародному розшуку ані слідчому судді Печерського районного суду міста Києва, ані суду апеляційної інстанції не надано".

Деталі: Апеляційний суд вказав, що заочний арешт застосовується, якщо підозрюваний переховується та оголошений у міжнародний розшук. В такому випадку слідство це має підтвердити.

Відомості про оголошення особи у розшук, у тому числі міжнародний, мають бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Натомість, як вказує суд, слідчий ДБР посилався лише на наявність постанови ГПУ від 29 травня 2019 року про оголошення Януковича у міжнародний розшук.

Водночас в матеріалах справи є повідомлення з Інтерполу, в якому зазначено, що інформація відносно Януковича буде видалена із баз даних Інтерполу оскільки має переважно політичний характер.

Також захист Януковича долучив лист Інтерполу від 25 квітня 2017 року, в якому зазначено, що відносно Януковича, не розміщувався внутрішній запит з метою оголошення його міжнародного розшуку по лінії Інтерполу.

В той же час, Апеляційний суд в своїй заяві вказав на обґрунтованість підозри Януковичу, і те що є ризики, що він може переховуватись, або впливати на слідство.

Передісторія:

  • 16 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арештекспрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року.
  • Суд вказав на "чисельні процесуальні порушення та непідтвердженість підозри".
  • Також в суді заявили, що вважають безпідставними звинувачення на свою адресу у тому, що суд сприяє уникненню колишнім президентом Віктором Януковичем кримінальної відповідальності.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: судЯнукович
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
Усі новини...
Реклама: