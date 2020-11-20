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Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Пятница, 20 ноября 2020, 13:09

Свое решение об отмене заочного ареста експрезидента беглого Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана Апелляционный суд объяснил тем, что следствие и прокуратура не предоставила документов, подтверждающих пребывание Януковича в международном розыске.

Источник: сообщение Киевского Апелляционного суда

Дословно: "Отменяя постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева, Киевский апелляционный суд исходил из того, что прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича В.Ф. в международный розыск, как того требуют положения ч. 6 ст. 193 УПК Украины...

Стороной обвинения ни справки, ни выписки из базы данных Интерпола, подтверждающие пребывание подозреваемого Януковича В.М. в международном розыске ни следственному судье Печерского районного суда города Киева, ни суда апелляционной инстанции предоставлено".

Детали: Апелляционный суд указал, что заочный арест применяется, если подозреваемый скрывается и объявлен в международный розыск. В таком случае следствие это долино подтвердить.

Сведения об объявлении лица в розыск, в том числе международный, должны быть внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как указывает суд, следователь ГБР ссылался только на наличие постановления ГПУ от 29 мая 2019 об объявлении Януковича в международный розыск.

В то же время в материалах дела есть сообщения из Интерпола, в котором указано, что информация относительно Януковича будет удалена из базы данных Интерпола поскольку имеет преимущественно политический характер.

Также защита Януковича приобщила письмо Интерпола от 25 апреля 2017 года, в котором указано, что в отношении Януковича, не размещался внутренний запрос с целью объявления его международного розыска по линии Интерпола.

В то же время, Апелляционный суд в своем заявлении указал на обоснованность подозрения Януковичу, и что есть риски, что он может скрываться, или влиять на следствие.

Предыстория:

  • 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил решениео заочном аресте експрезидента беглого Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.
  • Суд указал на "многочисленные процессуальные нарушения и неподтвержденность подозрения".

Темы: судЯнукович


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