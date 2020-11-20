Суд виправдав охоронця відомого бізнесмена, підозрюваного у смертельній ДТП

Галицький районний суд Львова визнав невинуватим у дачі неправдивих показань Сергія Змроця - охоронця бізнесмена Петра Димінського, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП в 2017 році.

Джерело: "Наші гроші. Львів"

Деталі: За даними видання, рішення суду ухвалено 12 листопада. Поліграф показав, що у Сергія Змроця "не виявили реакцій", які б свідчили про неправдивість його показів про обставини ДТП.

В результаті суд вирішив, що обвинувачення Змроця у завідомо неправдивих показаннях є недоведеною і виправдав його.

Охоронець був одним із свідків, які стверджували, що не бачили 18 серпня 2017 року за кермом автомобіля Mercedes S 65 AMG Петра Димінського, коли відбулася смертельна ДТП у селі Ямельня Яворівського району. В результаті загинула 31-річна Наталія Тріла, яка була за кермом Opel Astra.

Вину в аварії на себе взяв співзасновник ТОВ "Приватна охоронна фірма "Ірбіс" Андрій Борщ, якого ЗМІ називають охоронцем бізнесмена Петра Димінського. Сам Петро Димінський за кілька днів після ДТП вилетів приватним літаком зі Львова до Женеви і вже не повернувся назад.

В день аварії разом із Mercedes-Benz S65 AMG їхала ще одна автівка – Lexus LX 570. В ній їхав Сергій Змроць та ще двоє працівників "Ірбісу". Чоловік повідомив слідству, що разом з ними в авто також був Петро Димінський. Їхній автомобіль їхав спереду, а водій побачив стовп куряви та пилу в дзеркало заднього виду.

Коли вони повернулись, то Змроць і ще один охоронець підійшли до автомобіля Opel, а Димінський із ще одним охоронцем – до Mercedes. За його словами, Димінський відчинив двері Mercedes, і Змроць бачив, як з авто вийшов Андрій Борщ.

Цю версію підтримали інші охоронці, а також Андрій Борщ. Згідно з показаннями одного із охоронців, Димінський приїхав в Брюховичі за кермом Mercedes, однак після зустрічі пізніше пересів у Lexus. Ще один свідок, який проїзджав повз, не бачив, хто був за кермом Mercedes. Після ДТП у Андрія Борща будь-яких ушкоджень експертиза не виявила.

Висновок судової молекулярно-генетичної експертизи показав, що генетичні ознаки зразків букального епітелію Борща "не збігаються з генетичними ознаками клітин, виявлених на поверхнях подушки з-під керма та не містяться серед змішаних генетичних ознак клітин, виявлених на поверхні подушки безпеки з-під керма".

Наступна експертиза показала наявність біологічних слідів Борща на деталях внутрішньої обшивки автомобіля. І третя експертиза – "із досліджених епітеліальних клітин на поверхні подушки безпеки з-під керма отримані препарати ДНК, генотип яких не встановлений через дуже низьку присутність ДНК, не піддаються порівняльному аналізу".

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