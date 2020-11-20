Суд оправдал охранника известного бизнесмена, подозреваемого в смертельном ДТП

Галицкий районный суд Львова признал невиновным в даче ложных показаний Сергея Змроця - охранника бизнесмена Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в 2017 году.

Источник: "Наші гроші. Львів"

Детали: По данным издания, решение суда принято 12 ноября. Полиграф показал, что у Сергея Змроця "не обнаружили реакций", которые бы свидетельствовали о ложности его показаний об обстоятельствах ДТП.

В итоге суд решил, что обвинение Змроця в заведомо ложных показаниях является недоказанным и оправдал его.

Охранник был одним из свидетелей, которые утверждали, что не видели 18 августа 2017 года за рулем автомобиля Mercedes S 65 AMG Петра Дыминского, когда произошла смертельная ДТП в селе Ямельня Яворивского района. В результате погибла 31-летняя Наталья Трила, которая была за рулем Opel Astra.

Вину в аварии на себя взял соучредитель ООО "Частная охранная фирма "Ирбис "Андрей Борщ, которого СМИ называют охранником бизнесмена Петра Дыминского. Сам Петр Дыминский через несколько дней после ДТП вылетел на частном самолете из Львова в Женеву и уже не вернулся.

В день аварии вместе с Mercedes-Benz S65 AMG ехала еще одна машина - Lexus LX 570. В ней ехал Сергей Змроць и еще двое работников "Ирбиса". Мужчина сообщил следствию, что вместе с ними в авто также был Петр Дыминский. Их автомобиль ехал впереди, а водитель увидел столб пыли и пыли в зеркало заднего вида.

Когда они вернулись, то Змроць и еще один охранник подошли к автомобилю Opel, а Дыминский с еще одним охранником – к Mercedes. По его словам, Дыминский открыл дверь Mercedes, и Змроць видел, как из машины вышел Андрей Борщ.

Эту версию поддержали другие охранники, а также Андрей Борщ. Согласно показаниям одного из охранников, Дыминский приехал в Брюховичи за рулем Mercedes, однако после встречи позже пересел в Lexus. Еще один свидетель, который проезжал мимо, не видел, кто был за рулем Mercedes. После ДТП у Андрея Борща каких-либо повреждений экспертиза не обнаружила.

Заключение судебной молекулярно-генетической экспертизы показало, что генетические признаки образцов буккального эпителия Борща "не совпадают с генетическими признаками клеток, обнаруженных на поверхностях подушки из-под руля и не содержатся среди смешанных генетических признаков клеток, обнаруженных на поверхности подушки безопасности из-под руля".

Следующая экспертиза показала наличие биологических следов Борща на деталях внутренней обшивки автомобиля. И третья экспертиза - "из исследованных эпителиальных клеток на поверхности подушки безопасности из-под руля полученные препараты ДНК, генотип которых не установлен из-за очень низкого присутствия ДНК, не поддаются сравнительному анализу".

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