Перед матчем в Лізі Європи у кількох футболістів "Зорі" підтвердили COVID-19

Генеральний директор футбольного клубу "Зоря" Станіслав Оганов повідомив, що у кількох гравців і тренерів основного складу клубу підтвердили захворювання на COVID-19.

Джерело: пресслужба спортклубу

Пряма мова: "Є позитивні тести у тренерського штабу основного складу і декількох гравців основи...

У понеділок о 9 годині ранку ми здаємо ще одне ПЛР-тестування в лабораторії, яка має сертифікат УЄФА в рамках майбутнього матчу Ліги Європи. За результатами тестування ми будемо приймати рішення щодо тих, хто полетить в Афіни на гру.

Всі ті, хто показав позитивний результат, ізольовані і перебувають під постійним медичним контролем".

Деталі: За його словами, команда готова до проведення матчів чемпіонату України і має достатню кількість футболістів, щоб скласти заявку на гру.

Він також розповів, що за результатами тестування методом ПЛР хворі на коронавірус є і в складах Ю-21 і Ю-19.

26 листопада у "Зорі" запланована гра з грецьким ФК "АЕК" в рамках Ліги Європи.

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