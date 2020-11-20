Перед матчем в Лізі Європи у кількох футболістів "Зорі" підтвердили COVID-19
Генеральний директор футбольного клубу "Зоря" Станіслав Оганов повідомив, що у кількох гравців і тренерів основного складу клубу підтвердили захворювання на COVID-19.
Джерело: пресслужба спортклубу
Пряма мова: "Є позитивні тести у тренерського штабу основного складу і декількох гравців основи...
У понеділок о 9 годині ранку ми здаємо ще одне ПЛР-тестування в лабораторії, яка має сертифікат УЄФА в рамках майбутнього матчу Ліги Європи. За результатами тестування ми будемо приймати рішення щодо тих, хто полетить в Афіни на гру.
Всі ті, хто показав позитивний результат, ізольовані і перебувають під постійним медичним контролем".
Деталі: За його словами, команда готова до проведення матчів чемпіонату України і має достатню кількість футболістів, щоб скласти заявку на гру.
Він також розповів, що за результатами тестування методом ПЛР хворі на коронавірус є і в складах Ю-21 і Ю-19.
26 листопада у "Зорі" запланована гра з грецьким ФК "АЕК" в рамках Ліги Європи.
Передісторія:
- 13 листопада у п'яти членів збірної, серед яких четверо гравців, виявили захворювання COVID-19. Матч української збірної зі Швейцарією відмінили.
- Водночас, нові тести на коронавірус, які гравці української збірної з футболу здали в Україні, а не Швейцарії, виявилися негативними.