Накануне матча в Лиге Европы у нескольких футболистов "Зари" подтвердили COVID-19
Генеральный директор футбольного клуба "Заря" Станислав Оганов сообщил, что у нескольких игроков и тренеров основного состава клуба подтвердили заболевание на COVID-19.
Источник: пресс-служба спортклуба
Прямая речь: "Есть положительные тесты у тренерского штаба основного состава и нескольких игроков основы…
В понедельник в 9 часов утра мы сдаём ещё одно ПЦР-тестирование в лаборатории, которая имеет сертификат УЕФА в рамках предстоящего матча Лиги Европы. По результатам тестирования мы будем принимать решение относительно тех, кто полетит в Афины на игру.
Все те, кто показал положительный результат, изолированы и находятся под постоянным медицинским контролем".
Детали: По его словам, команда готова к проведению матчей чемпионата Украины и имеет достаточное количество футболистов, чтобы составить заявку на игру.
Он также рассказал, что по результатам тестирования методом ПЦР заболевшие на коронавирус есть и в составах Ю-21 и Ю-19.
26 ноября у "Зари" запланирована игра с греческим ФК "АЭК" в рамках Лиги Европы.
Предыстория:
- 13 ноября у 5 членов сборной, среди которых 4 игроков, обнаружили заболевание COVID-19. Матч украинской сборной со Швейцарией отменили.
- В то же время, новые тесты на коронавирус, которые игроки украинской сборной по футболу сдали в Украине, а не Швейцарии, оказались отрицательными.