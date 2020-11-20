Накануне матча в Лиге Европы у нескольких футболистов "Зари" подтвердили COVID-19

Генеральный директор футбольного клуба "Заря" Станислав Оганов сообщил, что у нескольких игроков и тренеров основного состава клуба подтвердили заболевание на COVID-19.

Источник: пресс-служба спортклуба

Прямая речь: "Есть положительные тесты у тренерского штаба основного состава и нескольких игроков основы…

В понедельник в 9 часов утра мы сдаём ещё одно ПЦР-тестирование в лаборатории, которая имеет сертификат УЕФА в рамках предстоящего матча Лиги Европы. По результатам тестирования мы будем принимать решение относительно тех, кто полетит в Афины на игру.

Все те, кто показал положительный результат, изолированы и находятся под постоянным медицинским контролем".

Детали: По его словам, команда готова к проведению матчей чемпионата Украины и имеет достаточное количество футболистов, чтобы составить заявку на игру.

Он также рассказал, что по результатам тестирования методом ПЦР заболевшие на коронавирус есть и в составах Ю-21 и Ю-19.

26 ноября у "Зари" запланирована игра с греческим ФК "АЭК" в рамках Лиги Европы.

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