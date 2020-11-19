COVID-19, який знайшли у футболістів збірної у Швейцарії, в Україні не підтвердився
Нові тести на коронавірус, які гравці української збірної з футболу здали в Україні, а не Швейцарії, виявилися негативними.
Джерело: пресслужба Української асоціації футболу
Дослівно: "Після прибуття до Борисполя 18 листопада всі члени української делегації здали ПЛР-тести на COVID-19 у спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту. Процедура проводилася фахівцями лабораторії, сертифікованої УЄФА в Україні.
Після обробки тестів Українську асоціацію футболу повідомили, що всі результати негативні, у тому числі — у футболістів Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса".
Що було раніше: Матч Ліги націй Швейцарія- Україна скасували, через підтверджений COVID-19 у трьох гравців української команди.
Лікар швейцарського кантону Люцерн помістив збірну України на карантин.
При цьому відзначається, що у Швейцарії відмовилися робити повторне тестування футболістам та членам делегації, в яких були негативні результати. Хоча за протоколом УЄФА для проведення матчу достатньо, аби негативні тести були у 13-х гравців команди.
Передісторія:
- 13 листопада у п'яти членів збірної, серед яких четверо гравців, виявили захворювання COVID-19.
- Напередодні матчу зі Швейцарією стало відомо про зараження ще трьох гравців збірної України з футболу
- Матч у Люцерні скасували.