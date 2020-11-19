COVID-19, який знайшли у футболістів збірної у Швейцарії, в Україні не підтвердився

Нові тести на коронавірус, які гравці української збірної з футболу здали в Україні, а не Швейцарії, виявилися негативними.

Джерело: пресслужба Української асоціації футболу

Дослівно: "Після прибуття до Борисполя 18 листопада всі члени української делегації здали ПЛР-тести на COVID-19 у спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту. Процедура проводилася фахівцями лабораторії, сертифікованої УЄФА в Україні.

Після обробки тестів Українську асоціацію футболу повідомили, що всі результати негативні, у тому числі — у футболістів Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса".

Що було раніше: Матч Ліги націй Швейцарія- Україна скасували, через підтверджений COVID-19 у трьох гравців української команди.

Лікар швейцарського кантону Люцерн помістив збірну України на карантин.

При цьому відзначається, що у Швейцарії відмовилися робити повторне тестування футболістам та членам делегації, в яких були негативні результати. Хоча за протоколом УЄФА для проведення матчу достатньо, аби негативні тести були у 13-х гравців команди.

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