Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський попросив допомоги у Венеційки щодо КС

П'ятниця, 20 листопада 2020, 18:00

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо щодо пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного розв’язання конституційної кризи в Україні.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський звернувся до Венеційської комісії стосовно її експертизи у роз’ясненні питань, яким чином уникнути завдання рішенням КСУ від 27 жовтня невідворотної шкоди антикорупційній реформі.

Вони також обговорили нагальні потреби напрацювання законопроєктів щодо відновлення покарання за подання недостовірної інформації у деклараціях, забезпечення повноцінної роботи НАЗК та НАБУ.

Пряма мова Зеленського: "Потрібно напрацювати механізми, які б назавжди усунули можливість будь-якого впливу на суддів КСУ та вдосконалили процедури ухвалення рішення суддями. Важливо відновити довіру суспільства до конституційного судочинства. Ця довіра наразі повністю зруйнована.

Пропоную активізувати роботу щодо пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного розв’язання кризи".

Знати більшеКС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського

Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного суду

Передісторія: 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.

Українська правда
Теми: ЗеленськийКС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Уряд звільнив очільницю Міністерства енергетики

Україна і ще 6 країн приєдналися до санкцій ЄС щодо Білорусі

Україна внесла 44 країни до "червоного" списку поширення COVID-19

Вереснева смертність в Україні зросла на більше як 15%

Немає міжнародного розшуку: Суд пояснив, чому скасував арешт Януковича

фото, відеоУ Білорусі тисячі людей прощаються з убитим активістом

Усі новини...
Зеленський
Як Майдан стає переворотом або Що шукають у Музеї Революції Гідності
Американська дипломатка: Проросійські сили та олігархи блокують євроінтеграціїю України
Посли G7 озвучили Зеленському очікування щодо відбору суддів КСУ
Останні новини
18:15
Уряд звільнив очільницю Міністерства енергетики
18:02
Ватикан просить Instagram розслідувати, як "лайк" Папи Римського опинився на фото моделі
18:00
Зеленський попросив допомоги у Венеційки щодо КС
17:59
Заступник голови ОП: Я б не сказав, що у Зеленського суперлегка форма хвороби
17:59
Повторне інфікування COVID-19 – малоймовірне протягом 6 місяців. Дослідження
17:58
Гривня влаштувала "гойдалки" на валютних торгах
17:52
Долар може впасти до 20% через відновлення світової економіки
17:32
Мінкульт визнав загрозою для нацбезпеки України відомого музичного продюсера з РФ
17:30
Фонд держмайна виставив на аукціон ще два об'єкти "Укрспирту"
17:23
ЄСПЛ прийняв рішення на користь Кабміну у справі невиплат пенсій на тимчасово окупованих територіях
Усі новини...