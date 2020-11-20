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Зеленський попросив допомоги у Венеційки щодо КС

П'ятниця, 20 листопада 2020, 17:00
Зеленський попросив допомоги у Венеційки щодо КС

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо щодо пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного розв’язання конституційної кризи в Україні.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський звернувся до Венеційської комісії стосовно її експертизи у роз’ясненні питань, яким чином уникнути завдання рішенням КСУ від 27 жовтня невідворотної шкоди антикорупційній реформі.

Вони також обговорили нагальні потреби напрацювання законопроєктів щодо відновлення покарання за подання недостовірної інформації у деклараціях, забезпечення повноцінної роботи НАЗК та НАБУ.

Пряма мова Зеленського: "Потрібно напрацювати механізми, які б назавжди усунули можливість будь-якого впливу на суддів КСУ та вдосконалили процедури ухвалення рішення суддями. Важливо відновити довіру суспільства до конституційного судочинства. Ця довіра наразі повністю зруйнована.

Пропоную активізувати роботу щодо пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного розв’язання кризи".

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Передісторія: 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийКС
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