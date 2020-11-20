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Зеленский попросил помощи у Венецианки по поводу КС

Пятница, 20 ноября 2020, 17:00
Зеленский попросил помощи у Венецианки по поводу КС

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения конституционного кризиса в Украине.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский обратился к Венецианской комиссии относительно ее экспертизы в разъяснении вопросов, каким образом избежать нанесения решением КСУ от 27 октября необратимый вред антикоррупционной реформы.

Они также обсудили насущные потребности наработки законопроектов по восстановлению наказание за представление недостоверной информации в декларациях, обеспечение полноценной работы НАПК и НАБУ.

Прямая речь Зеленского: "Нужно выработать механизмы, которые бы навсегда устранили возможность какого-либо влияния на судей КСУ и усовершенствовали процедуры принятия решения судьями. Важно восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству. Это доверие пока полностью разрушена.

Предлагаю активизировать работу по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного разрешения кризиса".

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Предыстория: 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКС
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