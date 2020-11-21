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В Украине очередной антирекорд по количеству случаев коронавируса

Суббота, 21 ноября 2020, 08:24

За прошедшие сутки, 20 ноября, в Украине зафиксирован третий подряд антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса – 14 580. Кроме того, 215 больных умерли, 1761 были госпитализированы, 7 989 выздоровели.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди новых заболевших – 610 детей и 590 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1342), г. Киев (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

Осуществлено тестирований за сутки – 71 949 (в частности, методом ПЦР – 45 508, методом ИФА – 26 441).

Что предшествовало19 ноября в Украине было зафиксировано 14 575 новых случаев COVID-19, госпитализировали 1 728 пациентов, умерли 229 больных, выздоровели 7 845 человек.

18 ноября в Украине диагностировали 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 531 человека, умерли "рекордные" 257 больных, выздоровели 7 400 человек.

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус


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