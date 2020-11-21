У Києві другий день поспіль антирекорд із COVID у медиків

За минулу добу, 20 листопада, у Києві виявили 1213 випадків коронавірусу, 29 хворих померли. При цьому захворіло найбільше за весь час медиків – 66.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 605 жінок віком від 18 до 93 років, 469 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв, 60 дівчаток від 1 до 17 років та 79 хлопчиків від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнти. Одужали за минулу добу 313 людей.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 315, у Солом‘янському— 179 та в Голосіївському і Подільському районах – по 114 випадків.

За весь час пандемії у Києві виявили 57 807 випадків коронавірусу, 1109 хворих померли і 20 704 одужали.

Що передувало: 19 листопада у столиці коронавірус діагностували ще у 1391 киянина, 33 людини померли. Також було на той час найбільше хворих медиків - 64.

За минулу добу, 20 листопада, в Україні зафіксовано третій поспіль антирекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусу – 14 580. Крім того, 215 хворих померло, 1 761 було госпіталізовано, 7 989 одужали.

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