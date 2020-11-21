Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві другий день поспіль антирекорд із COVID у медиків

Субота, 21 листопада 2020, 09:56
У Києві другий день поспіль антирекорд із COVID у медиків
фото Ельдара Сарахмана, УП

За минулу добу, 20 листопада, у Києві виявили 1213 випадків коронавірусу, 29 хворих померли. При цьому захворіло найбільше за весь час медиків – 66.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 605 жінок віком від 18 до 93 років, 469 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв, 60 дівчаток від 1 до 17 років та 79 хлопчиків від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнти. Одужали за минулу добу 313 людей.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 315, у Солом‘янському— 179 та в Голосіївському і Подільському районах – по 114 випадків.

 

За весь час пандемії у Києві виявили 57 807 випадків коронавірусу, 1109 хворих померли і 20 704 одужали.

Що передувало: 19 листопада у столиці коронавірус діагностували ще у 1391 киянина, 33 людини померли. Також було на той час найбільше хворих медиків - 64.

За минулу добу, 20 листопада, в Україні зафіксовано третій поспіль антирекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусу – 14 580. Крім того, 215 хворих померло, 1 761 було госпіталізовано, 7 989 одужали.

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Київ
У Києві проведуть навчання з національного спротиву
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Останні новини
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
Усі новини...
Реклама: