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В Киеве второй день подряд антирекорд по COVID у медиков

Суббота, 21 ноября 2020, 09:56
В Киеве второй день подряд антирекорд по COVID у медиков
фото Эльдара Сарахмана, УП

За прошедшие сутки, 20 ноября, в Киеве обнаружили 1213 случаев коронавируса, 29 больных умерли. При этом заболело больше всего за период эпидемии медиков – 66.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых больных – 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 60 девочек от 1 до 17 лет и 79 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Выздоровели за минувшие сутки 313 человек.

Больше всего случаев заболевания в прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 315, в Соломенском – 179 и в Голосеевском и Подольском районах – по 114 случаев.

За все время пандемии в Киеве обнаружили 57 807 случаев коронавируса, 1109 больных умерли и 20 704 выздоровели.

Что предшествовало: 19 ноября в столице коронавирус диагностировали еще у1391 киевлянина, 33 человека умерли. Также было на то время больше всего больных медиков – 64.

За прошедшие сутки, 20 ноября, в Украине зафиксирован третий подряд антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса – 14 580. Кроме того, 215 больных умерли, 1761 были госпитализированы, 7 989 выздоровели.

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко
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