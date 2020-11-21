Зеленський провів зустріч з учасниками трьох українських революцій

Президент Володимир Зеленський у День Гідності та Свободи за допомогою відеозв'язку поспілкувався з учасниками революцій 1991, 2004, 2013-2014 років, захисниками держави та представниками інтелектуальної еліти. Учасники, зокрема, обговорили загрозу "русского міра".

Джерело: сайт президента

Пряма мова Зеленського: "Які уроки ми маємо винести з трьох революцій, та як не повторювати помилок? На мою думку, ми досить легко та згуртовано об’єднуємося проти. Проти несправедливості, неправди, проти конкретного правителя, одним словом – проти чогось або проти когось. І коли це зникає, підсвідомо настає розслабленість. Ми забуваємо, що це тільки проміжна перемога, яка ще не означає дійсно настання змін".

Деталі: Президент під час включення з "Феофанії" (куди був шпіталізований з коронавірусом) додав, що саме цим здебільшого користуються політики, і що це призводить до нових революцій.

Він запевнив, що чинна влада обов’язково запровадить інструмент народовладдя, оскільки це – один зі шляхів, коли воля народу отримуватиме форму легітимних рішень і коли громадянин "матиме можливість бути почутим, не ризикуючи життям на барикадах".

На сайті президента зауважується: "Це перше подібне спілкування керівництва країни".

На зустрічі серед інших були присутні голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович; учасник Євромайдану Мирон Гордійчук; учений, релігієзнавець, громадський діяч та колишній політв’язень Ігор Козловський; учасник Євромайдану, який найбільше постраждав під час розгону студентів 30 листопада 2013 року, ветеран АТО Віталій Кузьменко; вчений-філософ Євген Бистрицький; учасник національно-визвольного руху, співавтор Декларації про державний суверенітет України Олесь Шевченко; дружина загиблого Героя Небесної Сотні Наталя Бойків; учасниця Революції Гідності, волонтер-медик Олеся Жуковська.

При спілкуванні з Зеленським Ігор Козловський попросив звернути особливу увагу на загрози "русского міра" для розвитку української державності.

Нагадаємо: У сьому річницю Революції гідності до лікарні "Феофанія", в якій лікується президент Володимир Зеленський, влаштували автопробіг із рядом вимог, зокрема вирішити конституційну кризу.