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Зеленский провел встречу с участниками трех украинских революций

Суббота, 21 ноября 2020, 16:06
Зеленский провел встречу с участниками трех украинских революций

Президент Владимир Зеленский в День Достоинства и Свободы с помощью видеосвязи пообщался с участниками революций 1991, 2004, 2013-2014 годов, защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты. Участники, в частности, обсудили угрозу "русского мира".

Источник: сайт президента

Прямая речь Зеленского: "Какие уроки мы должны вынести из трех революций, и как не повторять ошибок? На мой взгляд, мы достаточно легко и сплоченно объединяемся "против". Против несправедливости, лжи, против конкретного правителя, одним словом – против чего-то или против кого-то. И когда это исчезает, подсознательно наступает расслабленность. Мы забываем, что это только промежуточная победа, еще не означающая действительно наступления перемен".

Детали: Президент во время включения из "Феофании" (куда был госпитализирован с коронавирусом) добавил, что именно этим в основном пользуются политики, и это приводит к новым революциям.

Он заверил, что действующая власть обязательно введет инструмент народовластия, поскольку это - один из путей, когда воля народа получает форму легитимных решений и когда гражданин получит "возможность быть услышанным, не рискуя жизнью на баррикадах".

На сайте президента отмечается: "Это первое подобное общение руководства страны".

На встрече среди прочих присутствовали председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович; участник евромайдан Мирон Гордейчук; ученый, религиовед, общественный деятель и бывший политзаключенный Игорь Козловский; участник Евромайдана, который больше всего пострадал во время разгона студентов 30 ноября 2013, ветеран АТО Виталий Кузьменко; ученый-философ Евгений Быстрицкий; участник национально-освободительного движения, соавтор Декларации о государственном суверенитете Украины Олесь Шевченко; жена погибшего Героя Небесной Сотни Наталья Бойко; участница Революции Достоинства, волонтер-медик Олеся Жуковская.

При общении с Зеленским Игорь Козловский попросил обратить особое внимание на угрозы развитию украинской государственности, которые несет в себе "русский мир".

 

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Напомним: В седьмую годовщину Революции достоинства в больницу "Феофания", где лечится президент Владимир Зеленский, устроили автопробег с рядом требований, в частности решить конституционный кризис.

Украинская правда

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Темы: ЕвромайданЗеленский
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