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SpaceX всьоме використає одну й ту саму ракету для доставки вантажів на орбіту

Неділя, 22 листопада 2020, 01:18

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала 23 листопада здійснити запуск 16-ої місії Starlink з черговою партією інтернет-супутників. На орбіту вантаж доставить ракета компанії, яка вже шість разів виконувала подібні місії.

Джерело: SpaceX в Twitter

Деталі: Ракета-носій Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту стартуватиме з комплексу SLC-40 у Флориді 23 листопада о 4:56 за Києвом (9:56PM EST | 6:56PM PST).

У компанії відзначили, що перший багаторазовий ступінь Falcon 9 раніше вже 6 (Шість!) разів використовувалася для доставки вантажів на орбіту Землі.

Дослівно: "Перший ступінь Falcon 9 раніше підтримував шість місій; цей запуск зробить його лідером флоту".

Деталі: Через 9 хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія Falcon 9 повинна приземлиться на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

Довідка: Компанія Ілона Маска вже світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх майже 1000, а за декілька років буде 41 000.

За даними Управління ООН з питань космічного простору, з моменту створення в 1957 році першого в світі штучного супутника "Супутник", людство відправило в космос трохи більше 8 000 об'єктів.

Вважається, що від чверті до половини з них досі функціонують.

Ракета Falcon 9, яка і використовується для доставки супутників системи Starlink на орбіту, за один виліт може доставити максимум 60 апаратів.

Більшу кількість супутників зможе виводити космічний корабель компанії Маска — Starship, перший тестовий запуск якого повинен відбутися в кінці листопада.

Читайте також: Spacex запланувала на листопад запуск міжпланетного корабля Starship, місії на МКС та ще 5 стартів

Що передувало:

Читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb

Нагадуємо:

  • Перші розробки Starlink почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.
  • За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі, зокрема, у віддалених поселеннях з поганим інтернетом, отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж сьогодні в середньому пропонують провайдери.

Микола Донєв, УП
Теми: Ілон МасккосмосСША


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