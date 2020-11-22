SpaceX в седьмой раз использует одну и ту же ракету для доставки грузов на орбиту

Компания Илона Маска SpaceX запланировала 23 ноября осуществить запуск 16-й миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников. На орбиту груз доставит ракета компании, которая уже шесть раз выполняла подобные миссии.

Источник: SpaceX в Twitter

Детали: Ракета-носитель Falcon 9, которая доставит груз на орбиту будет стартовать с комплекса SLC-40 во Флориде, США 23 ноября в 4:56 по Киеву (22 ноября 9:56 PM EST | 6:56 PM PST). Это будет 104-й запуск ракет из поколения Falcon.

В компании отметили, что первая многоразовая степень Falcon 9 ранее уже 6 (Шесть!) Раз использовалась для доставки грузов на орбиту Земли.

Дословно: "Первая ступень Falcon 9 ранее поддерживала шесть миссий; этот запуск сделает его лидером флота".

Детали: Через 9 минут после запуска, многоразовая часть ракеты-носителя Falcon 9 должна приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

Справка: Компания Илона Маска уже мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их около 1000, а через несколько лет будет 41 000.

По данным Управления ООН по вопросам космического пространства, с момента создания в 1957 году первого в мире искусственного спутника "Спутник", человечество отправило в космос чуть более 8 000 объектов. Считается, что от четверти до половины из них все еще функционируют.

Ракета Falcon 9, которая и используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов.

Большее количество спутников сможет выводить на орбиту космический корабль компании Маска — Starship, первый тестовый запуск которого должен состояться в конце ноября.

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