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Коронавірус: в Україні більше 12 тисяч нових заражень, 138 людей померли

Неділя, 22 листопада 2020, 07:22
Коронавірус: в Україні більше 12 тисяч нових заражень, 138 людей померли

Протягом суботи, 21 листопада, в Україні виявили ще 12 079 випадків Covid-19, 138 заражених померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників. За минулу добу госпіталізовано 1 134 особи, одужали 4 604 хворих.

Здійснено тестувань за добу – 34 397 (зокрема методом ПЛР – 27 998, методом ІФА – 6 399).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765)  областях.

 

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: коронавірусепідемія
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