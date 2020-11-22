Коронавірус: в Україні більше 12 тисяч нових заражень, 138 людей померли

Протягом суботи, 21 листопада, в Україні виявили ще 12 079 випадків Covid-19, 138 заражених померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників. За минулу добу госпіталізовано 1 134 особи, одужали 4 604 хворих.

Здійснено тестувань за добу – 34 397 (зокрема методом ПЛР – 27 998, методом ІФА – 6 399).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.

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Нагадаємо: 20 листопада в Україні був зафіксований рекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусу – 14 580. Крім того, 215 хворих померло, 1 761 було госпіталізовано.