Коронавирус: в Украине больше 12 тысяч новых заражений, 138 человек умерли

В течение субботы, 21 ноября, в Украине обнаружили еще 12 079 случаев Covid-19, 138 зараженных умерли.

Источник: Минздрав

Детали: В частности, заболели 489 детей и 375 медработников. За минувшие сутки госпитализированы 1134 человека, выздоровели 4604 больных.

Осуществлено тестирований за сутки - 34 397 (в том числе методом ПЦР - 27998, методом ИФА - 6399).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях

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Напомним: 20 ноября в Украине был зафиксирован рекорд по количеству выявленных случаев коронавируса - 14 580. Кроме того, 215 больных умерли, 1761 были госпитализированы.