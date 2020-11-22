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У МОЗ розповіли, як можна уникнути повного локдауну

Неділя, 22 листопада 2020, 10:02
У МОЗ розповіли, як можна уникнути повного локдауну

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило заклик до українців користуватися індивідуальними засобами захисту, оскільки саме масове дотримання протиепідемічних правил допоможе Україні уникнути жорсткого карантину.

Джерело: повідомлення МОЗ у Телеграм

Дослівно: "Дотримання маскового режиму - одне з головних правил протиепідемічної безпеки.

Носіть маски та захистить від хвороби себе та своїх близьких".

Деталі: В інфографіці відомства зазначається, що у разі, коли 95% людей користуватимуться захисними масками, можна буде уникнути локдауну.

 

Нагадаємо: Протягом суботи, 21 листопада, в Україні виявили ще 12 079 випадків Covid-19, 138 заражених померли.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що при теперішньому співвідношенні хворих та шпиталізованих, повний локдаун в Україні можуть ввести за умови 30 тисяч нових хворих COVID на добу.

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусМОЗ
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