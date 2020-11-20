Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що при теперішньому співвідношенні хворих та шпиталізованих, повний локдаун в Україні можуть ввести за умови 30 тисяч нових хворих COVID на добу.

Джерело: Степанов в ефірі телеканалу "Інтер"

Деталі: Степанов розповів, що повного карантину в країні вимагатимуть при локдауні конкретно медичної системи. Це може статися, коли кількість нових хворих на коронавірус буде по 30 тисяч декілька днів.

Пряма мова Степанова: "Якщо буде загроза повного локдауну медичної системи, ми будемо наполягати на тому, що треба вводити більш жорсткий карантин.

Для нас головне – це кількість людей, які госпіталізуються. Якщо говорити про відсоток хворих, які потрапляють до лікарні, я думаю, що це (станеться локдаун медичної системи – ред.) вже порядку понад 30 тисяч на добу в певному періоді, тоді це може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему".

Довідково: Раніше локдаун очікували і при 9500 хворих за добу, і при 15 тисячах. Степанов пояснює це тим, що кількість ліжок збільшується, тому медична система витримує складніші ситуації.

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