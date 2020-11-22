Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минздраве рассказали, как можно избежать полного локдауна

Воскресенье, 22 ноября 2020, 10:02
В Минздраве рассказали, как можно избежать полного локдауна

Министерство здравоохранения обнародовало призыв к украинцам пользоваться индивидуальными средствами защиты, поскольку именно массовое соблюдение противоэпидемических правил поможет Украине избежать жесткого карантина.

Источник: сообщение Минздрава в Телеграмм

Дословно: "Соблюдение масочного режима - одно из главных правил противоэпидемической безопасности. Носите маски и защитите от болезни себя и своих близких".

Детали: В инфографике ведомства отмечается, что в случае, когда 95% людей будут пользоваться защитными масками, можно будет избежать локдауна.

 

Напомним: В течение субботы, 21 ноября, в Украине обнаружили еще 12 079 случаев Covid-19, 138 зараженных умерли.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что при нынешнем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при 30 тысячах новых больных COVID в сутки.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинкоронавирусМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: