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В Минздраве рассказали, как можно избежать полного локдауна

Воскресенье, 22 ноября 2020, 11:02

Министерство здравоохранения обнародовало призыв к украинцам пользоваться индивидуальными средствами защиты, поскольку именно массовое соблюдение противоэпидемических правил поможет Украине избежать жесткого карантина.

Источник: сообщение Минздрава в Телеграмм

Дословно: "Соблюдение масочного режима - одно из главных правил противоэпидемической безопасности. Носите маски и защитите от болезни себя и своих близких".

Детали: В инфографике ведомства отмечается, что в случае, когда 95% людей будут пользоваться защитными масками, можно будет избежать локдауна.

 

Напомним: В течение субботы, 21 ноября, в Украине обнаружили еще 12 079 случаев Covid-19, 138 зараженных умерли.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что при нынешнем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при 30 тысячах новых больных COVID в сутки.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусМинздрав


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