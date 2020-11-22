У Києві ще 1199 заражень коронавірусом, 14 хворих померли
Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу, 21 листопада, складає 1199 осіб. Хвороба забрала життя 14 жителів столиці.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм
Деталі: Київ є "лідером" серед усіх регіонів України по кількості нових заражень коронавірусом.
За даними Кличка, з початку пандемії від коронавірусу в Києві померли вже 1123 людини, а підтверджених випадків захворювання станом на 22 листопада вже 59 006.
У суботу Covid-19 виявили у:
- 696 жінок віком від 18 до 91 років,
- 445 чоловіків віком від 18 до 85 років,
- 30 дівчаток від 14 днів до 17 років та 28 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, 70 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 85 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 38 людей. Всього коронавірус подолали 20 742 мешканця Києва.
Пряма мова Кличка: "Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 228, в Дніпровському – 162 та в Оболонському районі – 146 випадків".
Нагадаємо:
- Міністерство охорони здоров'я оприлюднило заклик до українців користуватися індивідуальними засобами захисту, оскільки саме масове дотримання протиепідемічних правил допоможе Україні уникнути жорсткого карантину.
- Протягом суботи, 21 листопада, в Україні виявили ще 12 079 випадків Covid-19, 138 заражених померли.