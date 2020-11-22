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У Києві ще 1199 заражень коронавірусом, 14 хворих померли

Неділя, 22 листопада 2020, 11:32

Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу, 21 листопада, складає 1199 осіб. Хвороба забрала життя 14 жителів столиці. 

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм

Деталі: Київ є "лідером" серед усіх регіонів України по кількості нових заражень коронавірусом.

За даними Кличка, з початку пандемії від коронавірусу в Києві померли вже 1123 людини, а підтверджених випадків захворювання станом на 22 листопада вже 59 006.

У суботу Covid-19 виявили у:

- 696 жінок віком від 18 до 91 років,

- 445 чоловіків віком від 18 до 85 років,

- 30 дівчаток від 14  днів до 17 років та 28 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

 Захворіли, зокрема, 70 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 85 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 38 людей. Всього коронавірус подолали 20 742 мешканця Києва.

Пряма мова Кличка: "Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 228, в Дніпровському – 162 та в Оболонському районі – 146 випадків".

 

Нагадаємо:

  • Міністерство охорони здоров'я оприлюднило заклик до українців користуватися індивідуальними засобами захисту, оскільки саме масове дотримання протиепідемічних правил допоможе Україні уникнути жорсткого карантину.
  • Протягом суботи, 21 листопада, в Україні виявили ще 12 079 випадків Covid-19, 138 заражених померли.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусепідеміяВіталій Кличко


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