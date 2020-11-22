В Киеве еще 1199 заражений коронавирусом, 14 больных умерли

Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки, 21 ноября, составляет 1199 человек. Болезнь унесла жизни 14 жителей столицы.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм

Детали: Киев является "лидером" среди всех регионов Украины по количеству новых заражений Covid-19.

По данным Кличко, с начала пандемии от коронавируса в Киеве умерли уже 1123 человека, а подтвержденных случаев заболевания по состоянию на 22 ноября - 59 006.

В субботу Covid-19 обнаружили у:

- 696 женщин в возрасте от 18 до 91 лет,

- 445 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,

- 30 девочек от 14 дней до 17 лет и 28 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 70 медиков. В больницы столицы госпитализировали 85 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 38 человек. Всего коронавирус преодолели 20 742 жителя Киева.

Прямая речь Кличко: "Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 228, в Днепровском - 162 и в Оболонском районе - 146 случаев".