В Киеве еще 1199 заражений коронавирусом, 14 больных умерли
Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки, 21 ноября, составляет 1199 человек. Болезнь унесла жизни 14 жителей столицы.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм
Детали: Киев является "лидером" среди всех регионов Украины по количеству новых заражений Covid-19.
По данным Кличко, с начала пандемии от коронавируса в Киеве умерли уже 1123 человека, а подтвержденных случаев заболевания по состоянию на 22 ноября - 59 006.
В субботу Covid-19 обнаружили у:
- 696 женщин в возрасте от 18 до 91 лет,
- 445 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,
- 30 девочек от 14 дней до 17 лет и 28 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.
Заболели, в частности, 70 медиков. В больницы столицы госпитализировали 85 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 38 человек. Всего коронавирус преодолели 20 742 жителя Киева.
Прямая речь Кличко: "Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 228, в Днепровском - 162 и в Оболонском районе - 146 случаев".
- Напомним: Министерство здравоохранения обнародовало призыв к украинцам пользоваться индивидуальными средствами защиты, поскольку именно массовое соблюдение противоэпидемических правил поможет Украине избежать жесткого карантина.
- В течение субботы, 21 ноября, в Украине обнаружили еще 12 079 случаев Covid-19, 138 зараженных умерли.