Офіс президента: Милованов призначений радником Єрмака

Ексміністр економіки Тимофій Милованов призначений радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Джерело: повідомлення ОП

Дослівно: "Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у 2019-2020 роках Тимофій Милованов призначений радником керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака поза штатом".

Пряма мова Милованова: "Сподіваюсь, що мої знання будуть корисними керівництву України".

Нагадаємо: раніше Тимофій Милованов написав у Facebook, що вже деякий час працює позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.