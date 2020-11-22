Офіс президента: Милованов призначений радником Єрмака
Неділя, 22 листопада 2020, 10:42
Ексміністр економіки Тимофій Милованов призначений радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Джерело: повідомлення ОП
Дослівно: "Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у 2019-2020 роках Тимофій Милованов призначений радником керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака поза штатом".
Пряма мова Милованова: "Сподіваюсь, що мої знання будуть корисними керівництву України".
Нагадаємо: раніше Тимофій Милованов написав у Facebook, що вже деякий час працює позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Українська правда