Офис президента: Милованов назначен советником Ермака

Экс-министр экономики Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: сообщение ОП

Дословно: "Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2020 годах Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака вне штата".

Прямая речь Милованова: "Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины".

Напомним: Ранее Тимофей Милованов написал в Facebook, что уже некоторое время работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.