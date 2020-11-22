Офис президента: Милованов назначен советником Ермака
Воскресенье, 22 ноября 2020, 10:42
Экс-министр экономики Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Источник: сообщение ОП
Дословно: "Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2020 годах Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака вне штата".
Прямая речь Милованова: "Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины".
Напомним: Ранее Тимофей Милованов написал в Facebook, что уже некоторое время работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Украинская правда