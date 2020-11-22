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Офис президента: Милованов назначен советником Ермака

Воскресенье, 22 ноября 2020, 11:42

Экс-министр экономики Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: сообщение ОП

Дословно: "Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2020 годах Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака вне штата".

Прямая речь Милованова: "Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины".

Напомним: Ранее Тимофей Милованов написал в Facebook, что уже некоторое время работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Украинская правда
Темы: Офис президентаАндрей Ермак


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