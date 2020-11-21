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Милованов заявив, що вже є радником Єрмака

Субота, 21 листопада 2020, 09:49

Ексміністр економіки Тимофій Милованов уже деякий час є позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Джерело: Милованов у Facebook

Дослівно: "Насправді, я вже деякий час є позаштатним радником (без зарплати) Андрія Єрмака.

І що це означає? Ви всі знаєте, які виклики стоять перед державою: COVID, фінансування бюджету, стосунки з міжнародними фінансовими організаціями. Сподіваюсь, що мої знання стануть корисними найвищому керівництву України".

Деталі: Милованов зазначив, що у п'ятницю не надав "Українській правді" підтвердження чи коментаря щодо свого можливого призначення радником Єрмака, хоча видання до нього зверталося.

У коментарях до посту ексміністр висловив думку, що "було б некоректно давати новину одному ЗМІ, а не всім".

Разом з тим, Милованов написав, що лишається президентом Київської школи економіки.

Що передувало: В ніч на суботу "Українська правда" повідомила, що Милованов буде призначений радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Відповідну інформацію УП підтвердили два джерела: одне із оточення голови Офісу, друге із команди президента Володимира Зеленського. 

Українська правда
Теми: МиловановАндрій Єрмак


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