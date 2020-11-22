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ЦВК оголосила явку на 13 годину

Неділя, 22 листопада 2020, 14:44

Середня явка виборців на виборах міських голів у неділю станом на 13:00 – близько 13%.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Центрвиборчкому

Деталі: У неділю, 22 листопада, відбувається другий тур виборів міських голів в 11 українських містах.

ЦВК подала оперативну зведену інформацію станом на 13 годину про кількість виборців, які отримали бюлетені на виборчих дільницях. На цей час проголосували вже 12,7% виборців.

У комісії зауважили, що вказані відомості не носять офіційний характер, оскільки надходять до ЦВК від територіальних виборчих комісій різними засобами звʼязку, зокрема телефоном або електронною поштою.

 

Нагадаємо: Громадянська мережа "Опора" повідомила про низку порушень під час волевиявлення у містах, де 22 листопада проходить повторне голосування.

Теми: виборимісцева владаЦВК


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