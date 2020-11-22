ЦИК объявила явку на 13 часов

Средняя явка избирателей на выборах городских голов в воскресенье по состоянию на 13:00 – около 13%.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Центризбиркома

Детали: В воскресенье, 22 ноября, проходит второй тур выборов городских голов в 11 украинских городах.

ЦИК подала оперативную сводную информацию по состоянию на 13 часов о количестве избирателей, которые получили бюллетени на избирательных участках. В настоящее время проголосовали уже 12,7% избирателей.

В комиссии отметили, что указанные сведения не носят официальный характер, поскольку поступают в ЦИК от территориальных избирательных комиссий различными средствами связи, в том числе по телефону или по электронной почте.

Напомним: Гражданская сеть "Опора" сообщила о ряде нарушений во время волеизъявления в городах, где 22 ноября проходит повторное голосование.