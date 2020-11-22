Прем'єр Денис Шмигаль у неділю розповів, що на випадок, коли не спрацює карантин вихідного дня, в уряді вже активно розробляють план по протидії розповсюдження коронавірусу.

Джерело: Шмигаль у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні закінчується четвертий день карантину "вихідного дня". Впевнений, що запроваджені заходи позитивно позначаться на динаміці захворювання. На випадок погіршення сценарію розробляється план Б. Вчора я розповів, що ми почали обговорення цього плану, аби вся країна мала про нього чітке уявлення.

Ми вже провели з цього приводу дві наради з міськими головами, зустрілися з Радою церков та релігійними організаціями, щоб напрацювати спільний, виважений та підтриманий усіма план. Також цього тижня обговорили з українським бізнесом механізми підтримки галузей, на яких обмеження позначаються найбільше. Вийшли з багатьма новими ініціативами, які профільні міністерства вже активно опрацьовують".

Деталі: Водночас, про які саме ініціативи йдеться, очільник уряду не уточнив.

Також, за словами Шмигаля, одночасно з обговоренням можливих посилених карантинних заходів, Кабмін продовжує зміцнювати медичну систему. Він запевнив, що міським бюджетам спрямовані додаткові 870 млн грн на покращення забезпеченості лікарень киснем і вже виділений 1 млрд грн на закупівлю 6 мільйонів експрес-тестів, які отримають сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги.

Що передувало: 20 листопада міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що при теперішньому співвідношенні хворих та шпиталізованих, повний локдаун в Україні можуть ввести за умови 30 тисяч нових хворих на COVID на добу.