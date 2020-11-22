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Шмыгаль о распространении Covid: министерства активно готовят план Б

Воскресенье, 22 ноября 2020, 14:49
Шмыгаль о распространении Covid: министерства активно готовят план Б

Премьер Денис Шмыгаль в воскресенье рассказал, что в случае, если не сработает карантин выходного дня, в правительстве уже активно разрабатывают план по противодействию распространения коронавируса.

Источник: Шмыгаль в Facebook

Прямая речь: "Сегодня заканчивается четвертый день карантина "выходного дня". Уверен, что введенные меры положительно скажутся на динамике заболеваемости. В случае ухудшения сценария разрабатывается план Б. Вчера я рассказал, что мы начали обсуждение этого плана, чтобы вся страна имела о нем четкое представление.

Мы уже провели по этому поводу два совещания с городскими головами, встретились с Советом церквей и религиозными организациями, чтобы выработать совместный, взвешенный и поддерживаемый всеми план. Также на этой неделе обсудили с украинским бизнесом механизмы поддержки отраслей, на которых ограничения сказываются больше всего. Вышли со многими новыми инициативами, которые профильные министерства уже активно прорабатывают".

Детали: В то же время, о каких именно инициативах речь, глава правительства не уточнил.

Также, по словам Шмыгаля, одновременно с обсуждением возможных усиленных карантинных мероприятий, Кабмин продолжает укреплять медицинскую систему. Он заверил, что городским бюджетам направлены дополнительные 870 млн грн на улучшение обеспеченности больниц кислородом и уже выделен 1 млрд грн на закупку 6 млн экспресс-тестов, которые получат семейные врачи и бригады скорой помощи.

Что предшествовало: 20 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что при нынешнем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при 30 тысячах новых больных COVID в сутки.

Украинская правда

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Темы: Шмыгалькарантинкоронавирус
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