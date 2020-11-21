Дати введення жорсткого карантину немає, це план Б – Шмигаль

В Україні наразі немає жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину, це план Б на випадок, якщо не спрацює карантин вихідного дня.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Facebook

Дослівно: "Хочу ще раз наголосити: жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину зараз немає".

"Стосовно введення більш жорсткого карантину. Цей план дійсно розробляється, але — це план Б, якщо не спрацює карантин вихідного дня. Ми почали публічне обговорення цього плану Б, аби вся країна розуміла його. Ми хочемо, щоб наші кроки були зрозумілими та передбачуваними для людей та бізнесу.

Тому цього тижня ми двічі зустрічалися з міськими головами. Відбулася зустріч із Радою церков. Зустріч та обговорення з бізнесом. Для міських голів розсилається опитування щодо того, які протиепідемічні правила та обмеження вони вбачають оптимальними, які обмеження для яких місць скупчення людей найкраще застосувати".

Деталі: Шмигаль заявив, що результатом карантину вихідного дня має стати вихід на плато за кількістю нових хворих.

Дослівно: "Карантин вихідного дня залишається нашою розумною альтернативою локдауну. Минулі вихідні показали, що люди обмежили свою мобільність, найбільше із часу весняного карантину. Це значить, що зменшилися довготривалі контакти між різними соціальними групами. Відповідно менше шансів, що здорові люди підхопили вірус.

Тому ці та наступні вихідні буде діяти карантин вихідного дня. Після цього ми можемо оцінити його результат".

Що передувало: 20 листопада міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що при теперішньому співвідношенні хворих та шпиталізованих, повний локдаун в Україні можуть ввести за умови 30 тисяч нових хворих на COVID на добу.

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