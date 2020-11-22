ООС: обстріл біля Шумів і мінування, без втрат
У неділю з початку доби збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військові не постраждали.
Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС
Дослівно: "Сьогодні, 22 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили досягнуті мирні домовленості.
Так, зранку у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Шуми, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.
Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає".