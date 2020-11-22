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ООС: обстріл біля Шумів і мінування, без втрат

Неділя, 22 листопада 2020, 17:25
ООС: обстріл біля Шумів і мінування, без втрат

У неділю з початку доби збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військові не постраждали.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Сьогодні, 22 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили досягнуті мирні домовленості.

Так, зранку у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Шуми, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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