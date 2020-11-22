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ООС: обстрел возле Шумов и минирование, без потерь

Воскресенье, 22 ноября 2020, 18:25

В воскресенье с начала суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "Сегодня, 22 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили достигнутые мирные договоренности.

Так, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Шумы, противник открывал огонь из стрелкового оружия. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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