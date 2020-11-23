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Інтернет Starlink: SpaceX запланувала запуск чергової партії супутників

Понеділок, 23 листопада 2020, 05:43

Компания Илона Маска SpaceX перенесла запуск 16-й миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников. 

Джерело: SpaceX

Деталі: Запуск ракети-носія Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту запланований з комплексу SLC-40 у Флориді 24 листопада о 4:56 за Києвом (9:56 p.m. EST, 2:56 UTC). Це 104-й запуск ракет з покоління Falcon.

У компанії відзначили, що перший багаторазовий ступінь Falcon 9 раніше вже шість разів використовувався для доставки вантажів на орбіту Землі (місія Telstar 18 Vantage (вересень-2018), Iridium-8 (січень-2019), Starlink-1 (травень-2019), Starlink-2 (січень-2020), Starlink-8 (червень), Starlink-11 (серпень).

Одна половинка обтічника ракети використовувалася в попередній місії, а інша частина в двох попередніх місіях.

Деталі: Через 9 хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія Falcon 9 має приземлилась на безпілотну платформу "Of Course I Still Love You!" в Атлантичному океані.

Довідка: Компанія Ілона Маска вже світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх майже 1000, а за декілька років буде 42 000.

За даними Управління ООН з питань космічного простору, з моменту створення в 1957 році першого в світі штучного супутника "Супутник", людство відправило в космос трохи більше 8 000 об'єктів.

Вважається, що від чверті до половини з них досі функціонують.

Ракета Falcon 9, яка і використовується для доставки супутників системи Starlink на орбіту, за один виліт може доставити максимум 60 апаратів.

Більшу кількість супутників зможе виводити космічний корабель компанії Маска — Starship, перший тестовий запуск якого повинен відбутися в кінці листопада.

Читайте також: Spacex запланувала на листопад запуск міжпланетного корабля Starship, місії на МКС та ще 5 стартів

Що передувало:

Читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb

Нагадуємо:

  • Перші розробки Starlink почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.
  • За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі, зокрема, у віддалених поселеннях, отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж сьогодні в середньому пропонують провайдери.

Теми: космос


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