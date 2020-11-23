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Интернет Starlink: SpaceX запланировала запуск очередной партии спутников

Понедельник, 23 ноября 2020, 04:43
Интернет Starlink: SpaceX запланировала запуск очередной партии спутников

Компания Илона Маска SpaceX перенесла запуск 16-й миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников. 

Источник: SpaceX

Детали: Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит груз на орбиту запланирован с комплекса SLC-40 во Флориде 24 ноября в 4:56 по Киеву (9:56 p.m. EST, 02:56 UTC). Это 104-й запуск ракет из поколения Falcon.

В компании отметили, что первая многоразовая ступень Falcon 9 ранее уже 6 раз использовалась для доставки грузов на орбиту Земли (миссия Telstar 18 Vantage (сентябрь-2018), Iridium-8 (январь-2019), первой Starlink (май-2019), Starlink-2 (январь-2020) и Starlink-8 (июнь), Starlink-11 (август).

Одна половинка обтекателя ракеты использовалась в предыдущей миссии, а другая часть в двух последних миссиях.

Детали: Через 9 минут после запуска, многоразовая часть ракеты-носителя Falcon 9 должна приземлится на беспилотную платформу "Of Course I Still Love You!" в Атлантическом океане.

Справка: Компания Илона Маска уже мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их около 1000, а через несколько лет будет 42 000.

По данным Управления ООН по вопросам космического пространства, с момента создания в 1957 году первого в мире искусственного спутника "Спутник", человечество отправило в космос чуть более 8 000 объектов. Считается, что от четверти до половины из них все еще функционируют.

Ракета Falcon 9, которая и используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов. 

Большее количество спутников сможет выводить на орбиту космический корабль компании Маска — Starship, первый тестовый запуск которого должен состояться в конце ноября.

Читайте також: Spacex запланувала на листопад запуск міжпланетного корабля Starship, місії на МКС та ще 5 стартів

Что предшествовало:

Читайте по ссылке: Wi-Fi для всей планеты. Каким будет глобальный спутниковый интернет от SpaceX и OneWeb

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Темы: космос
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