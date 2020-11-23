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В воскресенье больных COVID обнаружили меньше, а смертей уже 11 тысяч

Понедельник, 23 ноября 2020, 08:35
УП

За воскресенье 22 ноября в Украине обнаружили 10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 165 человек, потеряли 124 пациентов, признали выздоровление 4 143 человек.

Источник: данные министра здравоохранения Максима Степанова, мониторинг СНБО

Детали: За все время пандемии в Украине заболели из-за коронавирус 635 689 человек, из них 291 060 человек выздоровели, а 11 075 умерли. Сейчас на COVID-19 болеют 333 554 жителя Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 212), Днепропетровской (1 093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Летальных случаев больше всего было зафиксировано в Киеве (19), Запорожской (17), Житомирской (11), Львовской и Днепропетровской (по 10) областях.

Среди всех новых больных: 491 ребенок и 447 медработников.

За минувшие сутки сделали 28 374 тестирований: методом ПЦР – 25 253, методом ИФА – 3 121.

Напомним: За сутки 20 ноября, в Украине зафиксировали последний на данный момент антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса - 14 580. По состоянию на утро 18 ноября в Украине насчитывалось 10 тысяч летальных случаев, зарегистрированных с марта.

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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