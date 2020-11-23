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Оксфордська вакцина показала ефективність на 70%

Понеділок, 23 листопада 2020, 08:36
Оксфордська вакцина показала ефективність на 70%
Фото GettyImages

Вакцина, розроблена Оксфордським університетом, зупиняє розвиток симптомів COVID у 70% людей.

Джерело: ВВС з посиланням на великомасштабне дослідження

Дослівно: "Це одночасно і тріумф, і розчарування після того, як вакцини від Pfizer і Moderna показали 95% захисту. Однак оксфордська вакцина набагато дешевша, її легше зберігати і доставити в будь-який куточок світу, ніж дві інших. Таким чином, вона як і раніше буде відігравати значну роль в боротьбі з пандемією, якщо буде схвалена регулюючими органами".

Деталі: Відзначається, що Оксфордські дослідники розробили вакцину приблизно за 10 місяців.

Уряд Великобританії попередньо замовило 100 мільйонів доз цієї вакцини, чого достатньо для імунізації 50 мільйонів осіб.

Під час досліджень задіяли понад 20 000 волонтерів – половина з Великобританії, решта в Бразилії.

Було зареєстровано 30 випадків COVID у людей, які отримали дві дози вакцини, і 101 випадок у людей, які отримали фіктивну ін'єкцію. За словами дослідників, це говорить про 70% захисту.

Також зазначається, що ефективність зросла до 90% у групі добровольців, яким спочатку давали половину дози, а потім повну дозу. Але чому так сталося, поки незрозуміло.

Зараз у Великобританії готові до відправки 4 мільйони доз. Однак спершу вакцину повинні схвалити регулюючі органи. Відзначається, що це станеться в найближчі тижні.

У Великобританії першими планують вакцинувати підопічних і персонал будинків літніх людей. За ними – медичних працівників, а також людей, які старші 85 років, і так далі за віковими групами.

Що було раніше: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в ЄС невдовзі можуть бути схвалені для широкого використання дві вакцини проти коронавірусу, які показують високу ефективність. Мова про потенційної вакцини американської фармацевтичної компанії Pfizer і німецької BioNTech, а також американської Moderna.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусвакцинаціяВелика Британія
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