Вакцина, разработанная Оксфордским университетом, останавливает развитие симптомов COVID у 70% людей.

Источник: ВВС со ссылкой на крупномасштабное исследование

Дословно: "Это одновременно и триумф, и разочарование после того, как вакцины от Pfizer и Moderna показали 95% защиту. Однако оксфордская вакцина намного дешевле, ее легче хранить и доставить в любой уголок мира, чем две других. Таким образом, она по-прежнему будет играть значительную роль в борьбе с пандемией, если будет одобрена регулирующими органами".

Детали: Отмечается, что Оксфордские исследователи разработали вакцину примерно за 10 месяцев.

Правительство Великобритании предварительно заказало 100 миллионов доз этой вакцины, чего достаточно для иммунизации 50 миллионов человек.

Во время исследований задействовали более 20 000 волонтеров – половина из Великобритании, остальные в Бразилии.

Было зарегистрировано 30 случаев COVID у людей, получивших две дозы вакцины, и 101 случай у людей, получивших фиктивную инъекцию. По словам исследователей, это говорит о 70% защите.

Также отмечается, что эффективность выросла до 90% в группе добровольцев, которым сначала давали половину дозы, а затем полную дозу. Но почему так произошло, пока непонятно.

Сейчас в Великобритании готовы к отправке 4 миллиона доз. Однако сперва вакцину должны одобрить регулирующие органы. Отмечается, что это произойдет в ближайшие недели.

В Великобритании первыми планируют вакцинировать подопечных и персонал домов престарелых. За ними последуют медицинские работники и люди старше 85 лет, и так далее по возрастным группам.

Что было раньше: Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС вскоре могут быть одобрены для широкого использования две вакцины против коронавируса, которые показывают высокую эффективность. Речь идет о потенциальной вакцине американской фармацевтической компании Pfizer и немецкой BioNTech, а также об американской Moderna.