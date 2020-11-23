Вибори мера Львова: Синютка привітав Садового з перемогою
Понеділок, 23 листопада 2020, 10:12
Кандидат на посаду мера Львова від партії "Європейська солідарність" Олег Синютка привітав свого суперника у другому турі, чинного мера міста Андрія Садового з перемогою на виборах.
Джерело: Синютка у Facebook
Пряма мова: "Вітаю Андрія Садового з перемогою в мерських перегонах! Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів’яни, не були передвиборчими технологіями, а стануть реальними змінами у житті громади Львівської ОТГ".
Деталі: Він також подякував 83 тисячам львів’ян, які підтримали його на виборах, і пообіцяв "і надалі залишатись зі Львовом та його мешканцями".
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Передісторія:
- У першому турі виборів мера Львова, що пройшов 25 жовтня, Садовий набрав 40,09%, а Синютка – 31,1%.
- 22 листопада відбувся другий тур виборів.
- За результатами екзит-полу, у ньому перемагає діючий мер Андрій Садовий із результатом 62,8% голосів виборців.
Українська правда