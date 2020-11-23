Вибори мера Львова: Синютка привітав Садового з перемогою

Кандидат на посаду мера Львова від партії "Європейська солідарність" Олег Синютка привітав свого суперника у другому турі, чинного мера міста Андрія Садового з перемогою на виборах.

Джерело: Синютка у Facebook

Пряма мова: "Вітаю Андрія Садового з перемогою в мерських перегонах! Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів’яни, не були передвиборчими технологіями, а стануть реальними змінами у житті громади Львівської ОТГ".

Деталі: Він також подякував 83 тисячам львів’ян, які підтримали його на виборах, і пообіцяв "і надалі залишатись зі Львовом та його мешканцями".

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