Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вибори мера Львова: Синютка привітав Садового з перемогою

Понеділок, 23 листопада 2020, 10:12
Фото з Facebook Синютки

Кандидат на посаду мера Львова від партії "Європейська солідарність" Олег Синютка привітав свого суперника у другому турі, чинного мера міста Андрія Садового з перемогою на виборах.

Джерело: Синютка у Facebook

Пряма мова: "Вітаю Андрія Садового з перемогою в мерських перегонах! Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів’яни, не були передвиборчими технологіями, а стануть реальними змінами у житті громади Львівської ОТГ".

Деталі: Він також подякував 83 тисячам львів’ян, які підтримали його на виборах, і пообіцяв "і надалі залишатись зі Львовом та його мешканцями".

Читайте також: Всі на Львів. Як Садовий і соратники Порошенка за крісло мера воювали

Передісторія:

  • У першому турі виборів мера Львова, що пройшов 25 жовтня, Садовий набрав 40,09%, а Синютка – 31,1%.
  • 22 листопада відбувся другий тур виборів. 
  • За результатами екзит-полу, у ньому перемагає діючий мер Андрій Садовий із результатом 62,8% голосів виборців.

Українська правда
Теми: ЛьвівЄвропейська солідарністьвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У неділю хворих на COVID виявили менше, а смертей вже 11 тисяч 

Лідери G20 схвалили заморозку боргів бідних країн і рівний доступ до вакцин

ЦВК назвала явку в другому турі: 29,53%

фото, відеоОдеса: працівники ринку перекрили трасу, лишаються ночувати

У Черкасах перемагає чинний мер – екзит-пол

Мером Львова лишається Садовий – екзит-пол

Усі новини...
Львів
Всі на Львів. Як Садовий і соратники Порошенка за крісло мера воювали
Мером Львова лишається Садовий – екзит-пол
Проти членів ДВК у Львові відкрили три провадження
Останні новини
10:22
Дослідження свідчать, що імунітет після застуди захищає людей від COVID-19
10:13
На Запорізькій АЕС після ремонту запустили в роботу енергоблок
10:12
Вибори мера Львова: Синютка привітав Садового з перемогою
10:08
фотоАмериканський есмінець Donald Cook прямує у Чорне море
09:59
Тижнева динаміка COVID: і нових хворих, і госпіталізованих стало більше
09:36
Оксфордська вакцина показала ефективність на 70%
09:18
Гривня продовжує знецінюватися до долара та євро
09:06
Вперше в історії Франції експрезидент опиниться на лаві підсудних
08:49
Байден визначився з кандидатом на посаду держсекретаря США – ЗМІ
08:46
Британія скасує карантин для поїздок під час Різдва – ЗМІ
Усі новини...