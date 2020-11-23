Выборы мэра Львова: Синютка поздравил Садового с победой
Понедельник, 23 ноября 2020, 09:12
Кандидат на должность мэра Львова от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка поздравил своего соперника во втором туре, действующего мэра города Андрея Садового с победой на выборах.
Источник: Синютка в Facebook
Прямая речь: "Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне не были предвыборными технологиями, а станут реальными изменениями в жизни общества Львовской ОТО".
Детали: Он также поблагодарил 83 тысячи львовян, которые поддержали его на выборах, и пообещал "и впредь оставаться со Львовом и его жителями".
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Предыстория:
- В первом туре выборов мэра Львова, прошедшем 25 октября, Садовый набрал 40,09%, а Синютка – 31,1%.
- 22 ноября состоялся второй тур выборов.
- По результатам экзит-пола, в нем побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.
Украинская правда