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Выборы мэра Львова: Синютка поздравил Садового с победой

Понедельник, 23 ноября 2020, 09:12
Выборы мэра Львова: Синютка поздравил Садового с победой
Фото с Facebook Синютки

Кандидат на должность мэра Львова от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка поздравил своего соперника во втором туре, действующего мэра города Андрея Садового с победой на выборах.

Источник: Синютка в Facebook

Прямая речь: "Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне не были предвыборными технологиями, а станут реальными изменениями в жизни общества Львовской ОТО".

Детали: Он также поблагодарил 83 тысячи львовян, которые поддержали его на выборах, и пообещал "и впредь оставаться со Львовом и его жителями".

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Предыстория: 

  • В первом туре выборов мэра Львова, прошедшем 25 октября, Садовый набрал 40,09%, а Синютка – 31,1%.
  • 22 ноября состоялся второй тур выборов. 
  • По результатам экзит-пола, в нем побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.

Украинская правда

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Темы: ЛьвовЕвропейская солидарностьвиборы
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