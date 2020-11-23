Выборы мэра Львова: Синютка поздравил Садового с победой

Кандидат на должность мэра Львова от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка поздравил своего соперника во втором туре, действующего мэра города Андрея Садового с победой на выборах.

Источник: Синютка в Facebook

Прямая речь: "Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне не были предвыборными технологиями, а станут реальными изменениями в жизни общества Львовской ОТО".

Детали: Он также поблагодарил 83 тысячи львовян, которые поддержали его на выборах, и пообещал "и впредь оставаться со Львовом и его жителями".

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