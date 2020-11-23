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У Білорусі за участь у протестах схопили 345 осіб

Понеділок, 23 листопада 2020, 12:21
У Білорусі за участь у протестах схопили 345 осіб
Фото tut.by

22 листопада за участь у протестних акціях в Білорусі затримали 345 осіб, всі вони перебувають в ізоляторах тимчасового тримання.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ Білорусі в Telegram

Дослівно: "За порушення законодавства про масові заходи і до розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих оселені 345 осіб".

Деталі: В МВС Білорусі додали, що деякі учасники мітингів "поводилися агресивно, перебували в стані алкогольного сп'яніння", і що найбільш активних з них затримували "із застосуванням спецзасобів".

Також повідомляється, що за фактами "активного опору співробітникам органів внутрішніх справ" та блокування руху проводяться перевірки в рамках кримінально-процесуального законодавства.

Крім того, за вихідні зареєстрували три випадки помилкової зайнятості залізничних колій через натягування металевого дроту в Борисівському, Крупському та Дзержинському районах Мінської області. За даними фактами порушили кримінальні справи.

Також у Мінському районі проводиться перевірка за фактом розміщення і підпалу автомобільних шин на узбіччі автодороги "Мінськ – Вітебськ" і біля розташованого там підземного переходу.

Що передувало: У Мінську в неділю пройшла чергова акція протесту – люди формували колони в різних районах міста, силовики розганяли протестувальників, затримували, застосовували спецзасоби. Правозахисники повідомляли, що затримали більше 350 людей.

Українська правда

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Теми: Білорусьакції
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