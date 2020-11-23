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В Беларуси за участие в протестах схватили 345 человек

Понедельник, 23 ноября 2020, 13:21

22 ноября за участие в протестных акциях в Беларуси задержали 345 человек, все они находятся в изоляторах временного содержания.

Источник: Министерство внутренних дел Беларуси в Telegram

Дословно: "За нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 345 человек".

Детали: В МВД Беларуси добавили, что некоторые митингующие "вели себя агрессивно, находились в состоянии алкогольного опьянения", и что наиболее активных из них задерживали "с применением спецсредств".

Также сообщается, что по фактам "активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел" и блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Кроме того, за выходные зарегистрировали три случая ложной занятости железнодорожных путей из-за натягивания металлической проволоки в Борисовском, Крупском и Дзержинском районах Минской области. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Также в Минском районе проводится проверка по факту размещения и поджога автомобильных шин на обочине автодороги "Минск – Витебск" и возле расположенного там подземного перехода.

Что предшествовало: В Минске в воскресенье прошла очередная акция протеста – люди формировали колонны в разных районах города, силовики разогнали протестующих, задерживали, применяли спецсредства. Правозащитники сообщали, что задержано более 350 человек.

Украинская правда
Темы: Беларусьакции


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