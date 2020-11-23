У "Музей Революції гідності" знову прийшли – з перевіркою  

Національний музей Революції гідності, де чотири дні тому були обшуки, заявляє, що тепер у них проводять експертизу будівництва музею.

Джерело: Національний музей Революції Гідності (Maidan Museum) у Facebook

Дослівно: "А в нас нова перевірка. Кажуть, "експертиза будівництва музею"! Не меморіалу, якого стосується слідство, а МУЗЕЮ, навіть проєктування якого не розпочиналося.

Можемо підказати слідчим, де предмет їхнього інтересу, але не будемо заважати демонструвати свою "професійність".

Цьому передувало: 19 листопада правоохоронці прийшли до Музею Революції гідності з обшуком у справі про зловживання службовим становищем його посадовцями і привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло на заяву прокуратури про можливе розкрадання коштів на будівництві Меморіалу Небесної сотні запевнив, що проблеми з будівництвом пов’язані з арештом території, де відбуваються слідчі експерименти, а на час перерахування коштів підрядник про це не знав і закупив матеріали для будівництва.

Передісторія:

У лютому 2018 року в конкурсі на найкращий проєкт меморіалу Героїв Небесної сотні серед майже семи десятків конкурсних заявок із 12 країн світу міжнародне журі відзначило проєкт нідерландсько-українського архітектурного бюро MI-studio – архітекторів Ірини Волинець і Марії Процик.

​Відповідно до проєкту, меморіальний комплекс складатиметься з двох частин: меморіальної стели зі 107 плит із іменами Героїв Небесної сотні, яка йтиме до пагорба з боку майдану Незалежності і Хрещатика, та паркової зони, в якій висадять липи. Вартість будівництва меморіалу оцінили у 154 мільйони гривень.

Тендер відбувся з другої спроби. Спершу його виграв "Північно-український будівельний альянс", наближений до Максима Микитася, але зрештою переможцем конкурсу стала фірма "Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня "Україна-Реставрація". Вона, за даними "Схем", опосередковано пов’язана з фірмами родини Андрія Кравця, який керував Державним управлінням справами і отримав у ЗМІ прізвисько "завгосп Януковича".

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