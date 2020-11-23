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В "Музей Революции достоинства" снова пришли – с проверкой

Понедельник, 23 ноября 2020, 13:37

Национальный музей Революции достоинства, где четыре дня назад были обыски, заявляет, что теперь у них проводят экспертизу строительства музея.

Источник: Национальный музей Революции Достоинства (Maidan Museum) в Facebook 

Дословно: "А у нас новая проверка. Говорят, "экспертиза строительства музея"! Не мемориала, которого касается следствие, а МУЗЕЯ, даже проектирование которого не начиналось.

Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свою "профессионализм".

Этому предшествовало: 19 ноября правоохранители пришли в Музей Революции достоинства с обыском по делу о злоупотреблении служебным положением его должностными лицами и присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло на заявление прокуратуры о возможном хищении средств на строительстве Мемориала Небесной сотни заверил, что проблемы со строительством связаны с арестом территории, где происходят следственные эксперименты, а на момент перечисления средств подрядчик об этом не знал и закупил материалы для строительства.

Предыстория:

  • В феврале 2018 года в конкурсе на лучший проект мемориала Героев Небесной сотни среди почти семи десятков конкурсных заявок из 12 стран мира международное жюри отметило проект голландско-украинского архитектурного бюро MI-studio – архитекторов Ирины Волынец и Марии Процик.
  • Согласно проекту, мемориальный комплекс будет состоять из двух частей: мемориальной стелы из 107 плит с именами Героев Небесной сотни, которая будет идти до холма со стороны Майдана Независимости и Крещатика, и парковой зоны, в которой высадят липы. Стоимость строительства мемориала оценили в 154 миллиона гривен.
  • Тендер состоялся со второй попытки. Сначала его выиграл "Северо-украинский строительный альянс", близкий к Максиму Микитасю, но в итоге победителем конкурса стала фирма "Специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская "Украина-Реставрация". Она, по данным "Схем", опосредованно связана с фирмами семьи Андрея Кравца, который руководил Государственным управлением делами и получил в СМИ прозвище "завхоз Януковича".

Знать больше: Как будет выглядеть Музей Революции достоинства в Киеве

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Темы: коррупциякриминалисториястроительстводеньги


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