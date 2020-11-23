Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ: На Донбасі від початку року загинули 18 цивільних

Понеділок, 23 листопада 2020, 15:34
ОБСЄ: На Донбасі від початку року загинули 18 цивільних

Від початку року на Донбасі в зоні проведення операції об’єднаних сил загинули 18 цивільних і 85 отримали поранення.

Джерело: Звіт ОБСЄ від 16 листопада

Деталі: Спостерігачі зафіксували з 2 по 15 листопада 469 порушень режиму припинення вогню супроти 238 за попередній двотижневий період.

Також вони підтвердили повідомлення про 11 жертв серед цивільного населення,

дев’ять із яких зафіксовано до того, як додаткові заходи набрали чинності 27 липня

(зокрема 2 загиблі).

Дослівно: "Таким чином загальна кількість жертв серед цивільного населення від початку 2020 року сягає 103 осіб: 18 загиблих і 85 поранених".

Передісторія:

  • Минулої доби, 22 листопада, зафіксовано шість фактів порушення режиму припинення вогню.

Українська правда
Теми: ДонбасООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

Усі новини...
Донбас
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
Останні новини
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
Усі новини...
Реклама: