ОБСЄ: На Донбасі від початку року загинули 18 цивільних

Від початку року на Донбасі в зоні проведення операції об’єднаних сил загинули 18 цивільних і 85 отримали поранення.

Джерело: Звіт ОБСЄ від 16 листопада

Деталі: Спостерігачі зафіксували з 2 по 15 листопада 469 порушень режиму припинення вогню супроти 238 за попередній двотижневий період.

Також вони підтвердили повідомлення про 11 жертв серед цивільного населення,

дев’ять із яких зафіксовано до того, як додаткові заходи набрали чинності 27 липня

(зокрема 2 загиблі).

Дослівно: "Таким чином загальна кількість жертв серед цивільного населення від початку 2020 року сягає 103 осіб: 18 загиблих і 85 поранених".

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