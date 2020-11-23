ОБСЕ: На Донбассе с начала года погибли 18 гражданских
Понедельник, 23 ноября 2020, 15:34
С начала года на Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил погибли 18 гражданских и 85 получили ранения.
Источник: Отчет ОБСЕ от 16 ноября
Детали: Наблюдатели зафиксировали с 2 по 15 ноября 469 нарушений режима прекращения огня против 238 за предыдущий двухнедельный период.
Также они подтвердили сообщение о 11 жертв среди гражданского населения,
девять из которых зафиксировано до того, как дополнительные меры вступили в силу 27 июля (в том числе 2 погибшие).
Дословно: "Таким образом общее количество жертв среди гражданского населения от началу 2020 года составляет 103 человек: 18 погибших и 85 раненых".
Предыстория: За прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня.
Украинская правда