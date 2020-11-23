Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ: На Донбассе с начала года погибли 18 гражданских

Понедельник, 23 ноября 2020, 15:34
ОБСЕ: На Донбассе с начала года погибли 18 гражданских

С начала года на Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил погибли 18 гражданских и 85 получили ранения.

Источник: Отчет ОБСЕ от 16 ноября

Детали: Наблюдатели зафиксировали с 2 по 15 ноября 469 нарушений режима прекращения огня против 238 за предыдущий двухнедельный период.

Также они подтвердили сообщение о 11 жертв среди гражданского населения,

девять из которых зафиксировано до того, как дополнительные меры вступили в силу 27 июля (в том числе 2 погибшие).

Дословно: "Таким образом общее количество жертв среди гражданского населения от началу 2020 года составляет 103 человек: 18 погибших и 85 раненых".

Предыстория: За прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: