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ОБСЕ: На Донбассе с начала года погибли 18 гражданских

Понедельник, 23 ноября 2020, 16:34

С начала года на Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил погибли 18 гражданских и 85 получили ранения.

Источник: Отчет ОБСЕ от 16 ноября

Детали: Наблюдатели зафиксировали с 2 по 15 ноября 469 нарушений режима прекращения огня против 238 за предыдущий двухнедельный период.

Также они подтвердили сообщение о 11 жертв среди гражданского населения,

девять из которых зафиксировано до того, как дополнительные меры вступили в силу 27 июля (в том числе 2 погибшие).

Дословно: "Таким образом общее количество жертв среди гражданского населения от началу 2020 года составляет 103 человек: 18 погибших и 85 раненых".

Предыстория: За прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС


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